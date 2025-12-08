Alors que les Syriens marquent le premier anniversaire de l'offensive éclair des forces conduites par les islamistes qui ont renversé Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, après près de 14 ans de guerre, Daraya reprend doucement vie. Cette ville de la banlieue de Damas, l'une des premières à avoir rejoint la contestation, a été la seule totalement vidée de sa population. 65% des bâtiments sont complètement détruits. Malgré tout, des milliers d'exilés reviennent, dans l'espoir de reconstruire la ville.
Un an après la chute d'Assad, les exilés syriens de retour à Daraya
