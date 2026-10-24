Avec les 180 km et 10.200 m de dénivelé positif de ce tracé, du sud au nord de l'île, à travers des pitons escarpés, des rivières et des forêts luxuriantes, la Diagonale des Fous est considérée comme l'une des courses en montagne les plus dures du monde. À 26 ans, et pour sa première participation, le Français Hugo Deck s'est imposé en seulement 22 h 54'19'', signant un nouveau record. Il nous raconte les coulisses de son exploit.
Ultra-trail : l'incroyable exploit d'Hugo Deck à la Diagonale des Fous
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