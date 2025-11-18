Ultra fast-fashion : la résistance s'organise

information fournie par France 24 • 18/11/2025 à 15:33

Sous le feu des critiques pour la vente de produits controversés comme des poupées pédophiles et des armes blanches, Shein risque d'être suspendu en France. Le roi de l'ultra fast-fashion vient d'ouvrir sa première boutique permanente au BHV à Paris, magasin ancestral de la mode française. Pour les marques de prêt-à-porter, c’est le coup de grâce : une concurrence jugée déloyale, dans un secteur déjà fragilisé. La moitié des commerces de mode sont en grande difficulté financière, selon les derniers chiffres de la chambre de commerce. En à peine 10 ans, 37,000 emplois ont disparu.