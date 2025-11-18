Sous le feu des critiques pour la vente de produits controversés comme des poupées pédophiles et des armes blanches, Shein risque d'être suspendu en France. Le roi de l'ultra fast-fashion vient d'ouvrir sa première boutique permanente au BHV à Paris, magasin ancestral de la mode française. Pour les marques de prêt-à-porter, c’est le coup de grâce : une concurrence jugée déloyale, dans un secteur déjà fragilisé. La moitié des commerces de mode sont en grande difficulté financière, selon les derniers chiffres de la chambre de commerce. En à peine 10 ans, 37,000 emplois ont disparu.
Ultra fast-fashion : la résistance s'organise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro