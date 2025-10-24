"Nous avons formé cette coalition précisément dans le but d'instaurer une paix juste, solide et durable" : le président de la République Emmanuel Macron prend la parole au début de la visioconférence de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. IMAGES
Ukraine : réunion en visio de la coalition des volontaires
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro