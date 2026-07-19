Manifestation contre le limogeage du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, décidée par le président Volodymyr Zelensky dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui créé des divisions.
Ukraine : nouvelle manifestation contre l'éviction du ministre de la défense
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