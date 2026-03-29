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Ukraine : des frappes russes endommagent une maternité à Odessa

information fournie par AFP Video 29/03/2026 à 10:12

Dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, deux personnes ont été tuées et au moins 13 autres ont été blessées, selon le chef de l'administration militaire locale, Serguiï Lyssak. Une frappe a notamment touché le toit d'une maternité.

Guerre en Ukraine
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