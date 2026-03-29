Dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, deux personnes ont été tuées et au moins 13 autres ont été blessées, selon le chef de l'administration militaire locale, Serguiï Lyssak. Une frappe a notamment touché le toit d'une maternité.
Ukraine : des frappes russes endommagent une maternité à Odessa
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