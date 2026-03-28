Hausse des prix des carburants: manifestation de routiers sur l'A7

Des chauffeurs routiers bloquent l'autoroute A7, au sud de Lyon, pour protester contre la hausse des prix du carburant, à Chasse-sur-Rhône, le 28 mars 2026 en Isère ( AFP / Alex MARTIN )

Des chauffeurs routiers manifestent samedi sur l'autoroute A7 au niveau de Chasse-sur-Rhône (Isère) pour dénoncer la hausse des prix des carburants et demander à l'Etat une aide plus significative que celle annoncée vendredi.

Vingt-cinq camions et un bus sont garés le long de l'autoroute dans le sens Sud-Nord et leurs chauffeurs distribuent des tracts aux automobilistes, qui ne peuvent circuler que sur une voie, selon un correspondant de l'AFP.

Leur action occasionne de "forts ralentissements", précise Vinci Autoroutes, qui recommande aux automobilistes d'éviter le secteur ou de faire preuve d'une "très grande vigilance en raison d'un risque de présence de piétons à proximité des voies".

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, "le prix des carburants ne cesse d'augmenter et depuis des années, les crises se multiplient: nos entreprises sont exsangues, si rien n'est fait elles vont crever", explique Jean-Christophe Gautheron, responsable régional de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE).

Vendredi soir, le gouvernement a annoncé une aide de quelque 50 millions d'euros le mois prochain pour le secteur du transport.

La mesure cible les TPE et PME (très petites, petites et moyennes entreprises) qui pourront justifier "de difficultés de trésorerie majeures liées à la crise". L'aide est équivalente à une aide forfaitaire de 20 centimes par litre pour les entreprises concernées.

Un policier sur le site d'une manifestation de chauffeurs routiers bloquant l'autoroute A7, au sud de Lyon, pour protester contre la hausse des prix du carburant, à Chasse-sur-Rhône, le 28 mars 2026 en Isère ( AFP / Alex MARTIN )

"C'est un début, mais ce n'est pas assez", estime M. Gautheron. "Et il nous faut une aide rapide, là il faut prouver nos difficultés avec un expert-comptable", regrette-t-il.

"Nous demandons la même aide qu'en 2022", quand les prix s'étaient envolés au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, "et un encadrement des prix", a-t-il ajouté.

D'autres actions de protestation sont prévues dans les prochains jours, en Auvergne, en Ile-de-France ou encore en Occitanie.