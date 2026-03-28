Le pape Léon XIV prononce une homélie dans la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco lors de sa visite dans la principauté. IMAGES
Le pape Léon XIV prononce une homélie dans la cathédrale de Monaco
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