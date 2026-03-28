Près de l'Église Sainte-Dévote, des fidèles tentent d'apercevoir le pape en visite dans la principauté catholique de Monaco. IMAGES
À Monaco, des fidèles attendent le pape
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