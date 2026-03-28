Alors que la guerre frappe le Moyen-Orient, la nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre, prend ses fonctions. Dans un entretien accordé à Lyana Saleh, présentatrice de l'émission Culture sur la chaîne arabe de France 24, cette diplomate aguerrie, qui navigue entre la politique et la culture depuis plus de vingt ans, revient sur son parcours.
Rencontre avec Anne-Claire Legendre, nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe
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