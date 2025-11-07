 Aller au contenu principal
Ukraine : De nouvelles attaques de drones russes touchent des infrastructures énergétiques

information fournie par France 24 07/11/2025 à 15:29

Les oblast d'Odessa, Kharkiv, Soumy ou encore Zaporijjia ont été frappés dans la nuit. 128 drones russes ont été lancés sur le territoire selon Kiev. Des installations énergétiques ont été touchées.

Guerre en Ukraine

