Les oblast d'Odessa, Kharkiv, Soumy ou encore Zaporijjia ont été frappés dans la nuit. 128 drones russes ont été lancés sur le territoire selon Kiev. Des installations énergétiques ont été touchées.
Ukraine : De nouvelles attaques de drones russes touchent des infrastructures énergétiques
