Une attaque de drones russe sur Kiev dans la nuit de samedi à dimanche a fait trois morts et 31 blessés, dont sept enfants, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message quotidien.
Ukraine: au moins trois morts dans une attaque de drones sur Kiev
