Un sapin de plus de trente mètres de haut et pesant 7,5 tonnes a été mis en place sur la place Kléber. C’est le premier signe visible des préparatifs du traditionnel marché de Noël à Strasbourg.
Strasbourg: installation du sapin de Noël géant
