Plus de 50.000 manifestants se sont réunis samedi dans le centre-ville de Valence, dans l'est de l'Espagne, selon la préfecture, pour rendre hommage un an plus tard aux victimes des inondations meurtrières d'octobre 2024 et protester contre les autorités régionales.
Espagne: manifestation à Valence, un an après les inondations meurtrières
