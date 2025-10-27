Hiam Muqdad a perdu sa maison et des proches pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la famille est revenue du sud dans le quartier d'Al Nasr à Gaza, pour s'installer sur les décombres de sa maison.
A Gaza, une grand-mère installée sur les décombres de sa maison
