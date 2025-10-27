Donald Trump arrive au Japon, deuxième étape d'une tournée de plusieurs jours en Asie. Le président américain doit d'abord rencontrer l'empereur Naruhito. Mardi, il aura une réunion avec la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
Trump arrive au Japon, deuxième étape de sa tournée en Asie
