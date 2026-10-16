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Tunnel sous la Manche : un minibus percute un train, blessant 19 personnes

information fournie par AFP Video 16/10/2026 à 08:14

Un minibus a percuté une rame de train à l'arrêt sur le quai de chargement des véhicules du tunnel sous la Manche côté français, blessant 19 personnes, ont annoncé les autorités du nord de la France.

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