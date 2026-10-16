Un minibus a percuté une rame de train à l'arrêt sur le quai de chargement des véhicules du tunnel sous la Manche côté français, blessant 19 personnes, ont annoncé les autorités du nord de la France.
Tunnel sous la Manche : un minibus percute un train, blessant 19 personnes
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