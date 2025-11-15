Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait poursuivre en justice la BBC et réclamer jusqu'à cinq milliards de dollars, après que la chaîne britannique s'est excusée pour la diffusion d'un montage trompeur d'un discours du président américain, mais a rejeté ses accusations de diffamation.
Trump veut réclamer jusqu'à 5 milliards de dollars à la BBC
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro