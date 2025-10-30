Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus jeudi pour apaiser le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, lors d'une rencontre en Corée du Sud qualifiée par le président américain de "grand succès". ++COMPLÈTE VIDI82GG2WE_FR++
Trump se félicite d'un "grand succès" après sa rencontre avec Xi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro