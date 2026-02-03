 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump: sans accord avec l'Iran, de "mauvaises choses" à l'horizon

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 11:53

Le président américain Donald Trump a répété lundi que sans un accord avec Téhéran, "de mauvaises choses se produiraient" pour l'Iran après la répression sanglante en janvier d'un vaste mouvement de manifestations contre le coût de la vie.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

A Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP 02 févr.
3

À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP Video 02 févr.
1
4

Espoirs à Gaza avec la réouverture de Rafah

information fournie par AFP Video 02 févr.
5

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
6

Jean-Claude Naimro, du groupe Kassav’ : 50 ans de zouk, 50 ans de légende

information fournie par France 24 02 févr.
7

Grammy Awards : une charge anti-trump ?

information fournie par France 24 02 févr.
1
8

"OFF February", un défi de 28 jours pour lever les yeux des écrans

information fournie par AFP Video 02 févr.
1
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Contrat du groupe français Capgemini avec l'ICE : le gouvernement demande des comptes

information fournie par France 24 28 janv.
3

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
4

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
5

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
6

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
7

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
4

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
5

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
6

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
7

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
8

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank