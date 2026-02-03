Le président américain Donald Trump a répété lundi que sans un accord avec Téhéran, "de mauvaises choses se produiraient" pour l'Iran après la répression sanglante en janvier d'un vaste mouvement de manifestations contre le coût de la vie.
Trump: sans accord avec l'Iran, de "mauvaises choses" à l'horizon
