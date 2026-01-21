Donald Trump a rejeté mardi l'invitation lancée par le président français Emmanuel Macron à une réunion du G7 à Paris jeudi. Le président américain a également enjoint Emmanuel Macron et Keir Starmer à "remettre de l'ordre dans leurs pays".
Trump rejette l'invitation lancée par Macron à une réunion du G7
