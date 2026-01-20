Des agriculteurs étaient mobilisés mardi matin à Strasbourg contre l'accord commercial avec le Mercosur et pour "mettre la pression" sur les députés européens, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice.
Mercosur: forte mobilisation d'agriculteurs européens à Strasbourg
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro