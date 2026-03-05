La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a divisé de plus de moitié le prix d'achat de "l'or brun" aux planteurs. Le nouveau prix, 1.200 francs CFA (1,82 euro) est inférieur de près de 60% au montant record de 2.800 francs (4,26 euros) en vigueur depuis octobre, une coupe qui intervient dans un contexte de chute des cours mondiaux et d'une crise de surstockage.
Crise du cacao : la Côte d'Ivoire réduit drastiquement le prix d'achat aux planteurs
