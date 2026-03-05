 Aller au contenu principal
Prix du pétrole : Bercy veut surveiller les distributeurs

information fournie par France 24 05/03/2026 à 09:42

Alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les cours du pétrole, le gouvernement anticipe une augmentation du prix de l'essence. Elle se fait déjà voir dans certaines stations-service.
Le ministère de l'Économie reçoit aujourd'hui les distributeurs de carburant pour "s'assurer" qu'ils ne pratiqueront pas de hausses exagérées des prix en comparaison de celle des cours du pétrole.

Proche orient
Pétrole et parapétrolier

1 commentaire

  • 10:13

    Si les distributeurs avaient pu augmenter le prix de l'essence la veille de la première attaque, ils l'auraient fait. Quand il y a des sous à se faire sur le dos des français tous les coups tordus sont bons

Signaler le commentaire

Fermer

