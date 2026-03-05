Alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les cours du pétrole, le gouvernement anticipe une augmentation du prix de l'essence. Elle se fait déjà voir dans certaines stations-service.
Le ministère de l'Économie reçoit aujourd'hui les distributeurs de carburant pour "s'assurer" qu'ils ne pratiqueront pas de hausses exagérées des prix en comparaison de celle des cours du pétrole.
Prix du pétrole : Bercy veut surveiller les distributeurs
