Guerre en Iran : début de panique boursière ?

information fournie par Ecorama 04/03/2026 à 14:10

Le CAC 40 est maintenant négatif depuis le début de l'année. En deux jours, la baisse dépasse 5%. Peut-on parler de panique boursière ? Quels sont les signaux à prendre en compte ? Le décryptage de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 4 mars 2026 présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com

