Donald Trump a affirmé lundi qu'il n'y avait rien le concernant dans la masse de documents supplémentaires sur l'affaire Jeffrey Epstein que le ministère américain de la Justice a publié.
Trump: "Je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein"
