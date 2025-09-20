Donald Trump a annoncé vendredi des frais annuels de 100.000 dollars sur un visa de travail très utilisé par le secteur technologique américain pour recruter des talents à l'étranger, tout en instaurant une carte de séjour "dorée", sur le modèle de la "carte verte", à un million de dollars.
Trump impose des frais de 100.000 dollars par an pour un visa emblématique de la tech
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro