Donald Trump a évoqué jeudi l'attaque japonaise de Pearl Harbor, qui avait forcé l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, devant la Première ministre japonaise Sanae Takaichi. Réactions à Tokyo aux propos du président américain.
Trump évoque Pearl Harbor devant la Première ministre japonaise, réactions à Tokyo
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