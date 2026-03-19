Postuler à la mairie et à l'Elysée: absurde d'"y voir une contradiction" pour Philippe

Le maire sortant Horizons du Havre, Edouard Philippe, lors d'un meeting de campagne avant le 2e tour des municipales, le 19 mars 2026 au Havre, en Seine-Maritime ( AFP / LOU BENOIST )

Édouard Philippe a balayé jeudi toute "contradiction" entre sa nouvelle candidature à la mairie du Havre et son ambition de succéder à Emmanuel Macron en 2027, plaidant lors d'un meeting d'entre-deux tours pour des élus "enracinés", qui comprennent "la réalité locale".

"J'aime ma ville et j'aime mon pays. Je veux rester maire du Havre. Entre 2020 et 2026, je suis resté maire du Havre. On m'a proposé un certain nombre de postes. Intéressants. Passionnants, prestigieux. Je les ai tous déclinés. Pour une raison simple, c'était que je voulais être maire du Havre et que je m'étais engagé", a déclaré le maire sortant du Havre et président du parti Horizons.

"La seule raison pour laquelle je pourrais cesser d'être maire du Havre, c'est si, en 2027, et ça ne me paraît pas être exactement une hypothèse facile, je devenais président. (...) J'ose à peine le dire tellement je sais que la tâche est difficile", a ajouté Édouard Philippe.

"Si c'était le cas, je ne crois pas que ce serait mauvais pour Le Havre", a-t-il ajouté.

"On peut aimer sa ville et son pays, on peut s'engager pour sa ville et pour son pays. Y voir une contradiction est une absurdité. Espérer que les candidats à l'élection présidentielle doivent être totalement déconnectés de la réalité municipale est une absurdité. J'ai trop souvent entendu dire que c'était un problème pour ne pas savoir qu'un homme politique enraciné chez lui, dans son terrain, qui comprend la réalité locale, qui la connaît, aborde les questions qui se posent au pays, probablement de façon plus sereine et plus raisonnable", a développé M. Philippe.

Le maire sortant Horizons du Havre, Edouard Philippe, lors d'un meeting de campagne avant le 2e tour des municipales, le 19 mars 2026 au Havre, en Seine-Maritime ( AFP / LOU BENOIST )

Candidat déclaré à l'élection présidentielle, maire du Havre depuis 2010, avec une parenthèse lors de son passage à Matignon (2017-2020), l'ancien Premier ministre est arrivé largement en tête (43,76%) dimanche au premier tour face à la gauche unie hors LFI derrière le député communiste Jean-Paul Lecoq (33,25%) et celui de l'UDR et du RN, Franck Keller (15,30%).

Rendant hommage à ses colistiers et à ses équipes, il a notamment évoqué Jean-Baptiste Gastinne, maire de la cité portuaire de 2019 à 2020, l'ancienne ministre et députée Agnès Firmin Le Bodo et l'ancienne ministre et sénatrice Agnès Canayer.

Autant de personnalités qui pourraient prétendre à le remplacer à l'hôtel de ville s'il accédait à l'Elysée.