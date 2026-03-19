Il est derrière les actions coup-de-poing dénonçant les affaires Bétharram, Shein ou encore Morandini: en un an, l'activiste Arnaud Gallais est devenu une figure incontournable de la lutte contre les violences faites aux enfants.
Arnaud Gallais, porte-étendard de la lutte contre les violences faites aux enfants
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