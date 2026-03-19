Le Royaume-Uni et le Nigeria concluent un accord pour faciliter les expulsions de migrants

Le président nigérian Bola Tinubu (g) et le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une rencontre au 10 Downing Street, le 19 mars 2026 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec le Nigeria pour faciliter l'expulsion de migrants en situation irrégulière vers ce pays africain, à l'occasion de la visite d'Etat du président nigérian Bola Tinubu au Royaume-Uni.

"Les personnes en situation irrégulière, les criminels étrangers et les demandeurs d'asile déboutés seront expulsés (du Royaume-Uni) beaucoup plus facilement" grâce à cet accord, a affirmé le ministère de l'Intérieur britannique dans un communiqué.

Un document d'identité de remplacement délivré aux personnes ne disposant pas d'un passeport valide va désormais être reconnu par les autorités nigérianes, a expliqué le Home Office. Le Royaume-Uni n'aura ainsi plus à attendre que le Nigeria délivre des documents de voyage d'urgence lorsqu'il souhaite expulser une personne vers ce pays, le plus peuplé d'Afrique.

Le président nigérian Bola Tinubu a été reçu jeudi par le Premier ministre Keir Starmer, pour le deuxième et dernier jour de sa visite d'Etat, la première pour un dirigeant nigérian en près de 40 ans.

Il a évoqué "le défi du terrorisme" auquel est confronté son pays, lors d'un échange avec le dirigeant travailliste.

"Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un petit défi", a déclaré M. Tinubu, dont la visite intervient après des attentats-suicides qui ont fait 23 morts et plus d'une centaine de blessés lundi à Maiduguri (nord-est), dans l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années.

"Le Nigeria n'est pas à l'abri, la Grande-Bretagne n'est pas à l'abri, a-t-il poursuivi.

Le Nigeria est confronté depuis 2009 à une insurrection jihadiste que les Etats-Unis ont qualifiée de "génocide" contre les chrétiens, une qualification récusée par Abuja.

Les deux dirigeants "se sont engagés à collaborer plus étroitement afin de renforcer la réponse du Royaume-Uni et du Nigeria face à la criminalité transnationale et au terrorisme", a indiqué Downing Street.

La rencontre est survenue après l'annonce par le sidérurgiste British Steel d'un contrat de 70 millions de livres (plus de 81 millions d'euros) pour des travaux de réaménagement portuaire au Nigeria, l'une de ses plus importantes commandes à l'exportation.

L'accord prévoit que British Steel fournisse 120.000 tonnes d'acier, ce qui entraînera une augmentation de la production sur son site de Scunthorpe, dans le nord de l'Angleterre.

Le président nigérian Bola Tinubu (g) et le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une rencontre au 10 Downing Street, le 19 mars 2026 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

Le Nigeria, ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1960, est membre du Commonwealth. Les deux pays sont des partenaires majeurs dans le commerce, l'aide au développement et la défense. Le Nigeria et le Royaume-Uni ont conclu en novembre 2024 un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération économique, migratoire et sécuritaire.

Le président et son épouse Oluremi Tinubu ont été reçus mercredi par le roi Charles III et son épouse Camilla à Windsor, pour une journée de pompe royale qui s'est achevée par un banquet d'Etat.

La dernière visite d'État d'un président nigérian au Royaume-Uni remonte à 1989.