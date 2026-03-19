"Je ne crois pas que ce serait mauvais pour le Havre", dit Édouard Philippe, dans l'hypothèse où il serait élu président de la République en 2027. L'ex-Premier ministre, maire (Horizons) sortant et candidat à sa réélection, donnait une réunion publique jeudi en vue du second tour des municipales.
Etre président en 2027 serait "utile pour le Havre", dit Édouard Philippe
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