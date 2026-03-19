Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé jeudi qu'il était "crucial" que l'Ukraine reçoive le plan de soutien de l'UE à hauteur de 90 milliards d'euros, actuellement bloqué par la Hongrie.
Zelensky regrette le blocage du prêt "crucial" de l'UE à hauteur de 90 milliards d'euros
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