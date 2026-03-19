Le Pentagone va demander au Congrès américain de lui attribuer des fonds supplémentaires pour soutenir la guerre en Iran, a confirmé Pete Hegseth, jeudi: "En ce qui concerne les 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évoluer".
Guerre en Iran : le Pentagone vise 200 milliards "pour tuer les méchants"
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