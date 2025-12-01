Trump dit que le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis va durer "longtemps"

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis allait durer "longtemps", après l'attaque perpétrée à Washington contre des gardes nationaux et pour laquelle un Afghan a été arrêté.
