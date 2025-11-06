Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.
Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro