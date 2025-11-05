Images aériennes montrant l'étendue de la destruction dans le quartier de Tel al-Hawa dans le sud de Gaza-ville. Un cessez-le-feu, parrainé par les États-Unis, est entré en vigueur le 10 octobre, après deux ans de guerre.
VUES AÉRIENNES: la destruction massive à Gaza-ville après deux ans de conflit
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro