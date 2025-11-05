Tout élu maire de New York, le socialiste Zohran Mamdani n’a pas placé la crise climatique au cœur de sa campagne, mais son parcours montre un engagement pour l'écologie et le climat. Opposition à des projets de centrales à gaz, soutien à des lois favorisant les renouvelables, le jeune maire cherche à allier écologie et justice sociale dans son programme, en promettant d'améliorer la qualité de vie et l’accès à une ville plus durable pour tous.
Nouveau maire de New York, Zohran Mamdani veut faire rimer social et écologie
