 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouveau maire de New York, Zohran Mamdani veut faire rimer social et écologie

information fournie par France 24 05/11/2025 à 19:24

Tout élu maire de New York, le socialiste Zohran Mamdani n’a pas placé la crise climatique au cœur de sa campagne, mais son parcours montre un engagement pour l'écologie et le climat. Opposition à des projets de centrales à gaz, soutien à des lois favorisant les renouvelables, le jeune maire cherche à allier écologie et justice sociale dans son programme, en promettant d'améliorer la qualité de vie et l’accès à une ville plus durable pour tous.

USA 2024
Environnement

Vidéos les + vues

1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt 2025: "C'est vertigineux !"

information fournie par AFP Video 04 nov.
4

Ligue des champions : Le PSG tombe face au Bayern et perd Dembélé et Hakimi

information fournie par France 24 10:04
5

Shein, l'enseigne aux multiples "casseroles"

information fournie par France 24 10:09
6

Le Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

information fournie par AFP Video 04 nov.
7

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
8

Zohran Mamdani : la route vers New York semée d'infox

information fournie par France 24 04 nov.
1
1

Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Israël mène une nouvelle frappe à Gaza, après des raids nocturnes meurtriers

information fournie par AFP 29 oct.
3
3

Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve

information fournie par AFP Video 29 oct.
5

Rob Jetten, ex-athlète champion précoce de la politique néerlandaise

information fournie par AFP 29 oct.
6

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.
7

Opération meurtrière à Rio: plus de 100 morts, Lula appelle à préserver la population

information fournie par AFP 30 oct.
1
8

Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP 30 oct.
10
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank