Orpaillage au Pérou : l'envers doré de nos smartphones

information fournie par France 24 06/11/2025 à 10:46

Le 10 novembre prochain s’ouvrira la COP30, au Brésil, à Belem, ville d’Amazonie, alors que le poumon vert de la planète est menacé par la déforestation et la pollution. Parmi les causes, l’orpaillage. En effet l’or est une ressource essentielle pour faire fonctionner nos téléphones ou nos ordinateurs. En Amérique du Sud, le Pérou en est le premier producteur, et alors que les cours de l’or atteignent des records, les mines artisanales tournent à plein régime, polluant au passage la forêt amazonienne. Pourtant, certaines tentent réduire l’impact environnemental de leur activité et de proposer un or "propre".
Reportage d’Agathe Fourcade et Martin Chabal.

