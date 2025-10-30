Le président français Emmanuel Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros pour la région des Grands Lacs, dans le cadre du plan de réponse humanitaire des Nations Unies, en clôture d'une conférence internationale à Paris.
Région des Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro