Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

Le président français Emmanuel Macron et son homologue de la République démocratique du Congo Felix Tshisekedi lors de la conférence des Grands Lacs à Paris, le 30 octobre 2025 ( POOL / Alain JOCARD )

Pour "ne pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie" dans les Grands Lacs, le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros et l'ouverture de couloirs sécurisés pour acheminer de l'aide aux civils pris au piège de la guerre, en République démocratique du Congo et ses pays voisins.

"Je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables", a-t-il déclaré en clôture d'une conférence internationale à Paris, en évoquant notamment l'envoi de médicaments et de nourriture.

Le plan de réponse humanitaire des Nations unies, évalué à 2,5 milliards d'euros, n'était jusque-là financé qu'à hauteur de 16%.

Le président a par ailleurs annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires "dans les prochaines semaines" ainsi que des couloirs humanitaires sécurisés pour l'acheminement de l'aide.

- Chiffres "insoutenables" -

"Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo", a-t-il souligné, ajoutant que les chiffres étaient "insoutenables" avec des millions de personnes "déracinés", "près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire, une femme violée toutes les quatre minutes et un enfant toutes les 30".

"Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne peut ignorer", a-t-il poursuivi à l'issue de cette conférence co-organisée par la France et le Togo, médiateur désigné par l'Union africaine.

Le chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, a quant à lui appelé l'Afrique à participer à son propre effort humanitaire, "non pas seulement par devoir moral, mais parce que c'est une question de dignité et d'efficacité".

Il a aussi exhorté à faire toute la transparence sur l'aide humanitaire qui dans un contexte de guerre "a tendance elle même à devenir un enjeu de pouvoir".

- "Convois taxés, ressources détournées" -

"Les routes humanitaires sont parfois contrôlées, les convois taxés, les ressources détournées", a déploré M. Gnassingbé.

Des réfugiés congolais fuyant les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le camp de Gihanga au Burundi, le 17 février 2025 ( AFP / Tchandrou Nitanga )

"Il faut que l'aide soulage sans nourrir la dépendance, qu'elle stabilise sans figer les rapports de force. C'est pourquoi, pour protéger les bienfaits de l'aide et ceux qui la portent, il faut un contrôle africain renforcé", a-t-il demandé.

Il en outre dénoncé l'exploitation minière informelle, le commerce illicite des ressources et la contrebande qui "continuent d'alimenter les groupes armés et d'appauvrir la communauté". "Nous devons rendre traçable chaque ressource", a-t-il réclamé.

L'est de la RDC, région riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, est le théâtre de conflits depuis 30 ans. Mais les violences se sont intensifiées depuis janvier avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par Kigali et son armée.

Un soldat du M23 surveille des combattants "neutralisés" du FDLR et d'autres groupes armés dans un stade de Goma, en République démocratique du Congo, le 10 mai 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )

Une soixantaine de pays et d'organisations étaient représentés. Pour les Etats-Unis et le Qatar, pays médiateurs, Massad Boulos, l'émissaire du président américain pour l'Afrique et le négociateur en chef qatari Mohammaed Al-Khulaifi ont fait le déplacement.

"Nous aurons ce (jeudi) soir au Quai d'Orsay un échange politique avec les ministres des Etats de la région, les responsables des médiations américaines et qataris, pour voir ensemble comment appuyer au mieux les efforts qui sont aujourd'hui menés", a souligné le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

Des familles quittent un camp de déplacés de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 11 février 2025 ( AFP / Michel Lunanga )

"La Conférence de Paris a envoyé un signal important", a déclaré jeudi à l'AFP Luc Lamprière, directeur du Forum des ONG internationales en RDC.

Mais les annonces financières "n’auront de sens que si elles se traduisent par des mesures concrètes sur le terrain — en commençant par la levée immédiate de tous les obstacles administratifs et logistiques qui étouffent la réponse humanitaire", a-t-il dit.

Parallèlement au volet humanitaire, la conférence a été l'occasion pour Emmanuel Macron d'apporter son soutien aux efforts de paix déjà en cours avec les médiations de l'Union africaine via le Togo, américaine entre le Rwanda et la RDC et qatarie entre la RDC et le M23.

Kinshasa et le M23 ont signé une déclaration de principes à Doha le 19 juillet, dans laquelle les deux parties ont réaffirmé "leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent", dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington fin juin. Mais sur le terrain, les violences se poursuivent.