"Je précise qu'est présente sur place une représentante du parquet national antiterroriste" mais le parquet "n'a pas été saisi" déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez durant un point-presse à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime).
Oléron: parquet antiterroriste sur place, "en observateur" mais "pas saisi" (ministre)
