Le Premier ministre français Sébastien Lecornu déclare qu'il faut selon lui "renégocier" l'accord franco-algérien de 1968, dont la dénonciation a été votée jeudi par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une résolution présentée par le Rassemblement national (RN).
Le Premier ministre "pense" qu'il faut "renégocier" l'accord franco-algérien de 1968
