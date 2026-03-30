Donald Trump a expliqué dimanche considérer que les Etats-Unis avaient obtenu un "changement de régime" grâce à leurs frappes aériennes en Iran avec Israël, qui ont tué à la fois le Guide suprême Ali Khamenei et des hauts responsables de la République islamique.
Trump considère avoir obtenu un "changement de régime" en Iran
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