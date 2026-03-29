Plusieurs centaines de manifestants antiguerre ont été dispersés samedi soir par les forces de sécurité à Tel-Aviv lors d'un rassemblement qualifié d'"illégal" par la police, les organisateurs dénonçant "une dispersion violente" et promettant de nouvelles manifestations. ++COMPLÈTE VIDIA6323G4_FR++
Israël: des manifestants antiguerre dispersés par la police à Tel-Aviv
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