"Pas de rois, pas d'ICE, pas de guerre": des millions de manifestants dont des célébrités comme Robert De Niro ont défilé samedi à travers les Etats-Unis contre Donald Trump, sa politique anti-immigration et sa guerre contre l'Iran.
Plusieurs millions de manifestants à travers les Etats-Unis pour protester contre Trump
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