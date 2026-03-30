L’équipe de France, largement remaniée, a facilement dominé la Colombie dimanche en match amical aux États-Unis (3-1), grâce notamment à un doublé de Désiré Doué. C'est le deuxième succès des Bleus en trois jours après celui contre le Brésil (2-1), de bon augure avant le Mondial 2026
La France bat la Colombie grâce à ses remplaçants pour conclure sa tournée américaine
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