Des secouristes et des forces de sécurité israéliennes se déploient sur le site d'une frappe dans la ville de Kiryat Shmona, au nord du pays, près de la frontière avec le Liban. IMAGES
Israël: dégâts après une frappe dans le nord du pays
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