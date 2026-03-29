La police scientifique britannique examine l'endroit où un homme a foncé en voiture dans des piétons dans une rue de Derby, à environ 64 kilomètres au nord de Birmingham, blessant sept personnes le 28 mars. Les forces de l'ordre ont arrêté un homme d'une trentaine d'années peu après les faits, a indiqué la police du Derbyshire. IMAGES
La police britannique inspecte l'endroit où un homme a percuté des piétons, sept blessés
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