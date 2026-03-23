L'avion siglé Air Canada Express est posé sur la piste d'atterrissage 4 de l'aéroport de LaGuardia à New York, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés suite à une collision avec un véhicule.
Etats-Unis: un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York
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